Co się stało w obwodzie briańskim? Putin zwołał naradę

Incydent - w oczach rosyjskich władz - miał być na tyle poważny, że dyktator odwołał swoją podróż do Stawropola. - Dzisiaj neonaziści popełnili kolejny akt terrorystyczny, kolejną zbrodnię. Weszli na teren przygraniczny i otworzyli ogień do cywilów. Wiedzieli, że był to samochód cywilny. Wiedzieli, że siedzą tam cywile i dzieci. Otworzyli do nich ogień - oskarżał Władimir Putin.