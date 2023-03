Bazy Rosjan zaatakowane. Mogą być setki ofiar [RELACJA NA ŻYWO]

- Świat ma dość siły, by ukarać Rosję za wojnę. A my damy światu dość odwagi i instrumentarium, aby kara została wymierzona. Z tygodnia na tydzień jestem o tym coraz bardziej przekonany - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu zamieszczonym w niedzielę w mediach społecznościowych.





Prezydent podkreślił, że muszą być ukarani wszyscy rosyjscy zabójcy, wszyscy organizatorzy agresji i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do prowadzenia wojny przeciw Ukrainie i do terroru wobec ludności.





- I nie jest to tylko marzenie o sprawiedliwości. To praca, która już jest wykonywana. To porozumienia, które już zawieramy. To instytucje, które już funkcjonują i będą jeszcze aktywniej działać w celu przywrócenia sprawiedliwości, w celu ukarania winnych agresji - powiedział.