Tajemniczy obiekt nad Polską. Co z ambasadorem Rosji? Zdania podzielone

- Do tej pory nie mamy pełnej informacji, co to była za rakieta. Ale ponieważ ona wróciła, to z tego by wynikało, że był to pocisk manewrujący i jego prawdopodobnym celem było testowanie polskiej obrony przeciwlotniczej w celu stworzenia napięcia i eskalacji. Nasza odpowiedź dyplomatyczna w tym temacie była zbyt łagodna, a wezwanie chargé d’affaires rosyjskiej ambasady nic nie rozwiązało, a raczej można powiedzieć, że pokazało naszą bezradność - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie.