Niespodziewane uderzenie generałów. Wskazują głównego winowajcę

- Akurat minister Mariusz Błaszczak jest osobą, która powinna dość ostrożnie tego typu opinie wygłaszać, bo ani Przewodowo, ani Bydgoszcz to nie były sukcesy. W Przewodowie spadła część rakiety ukraińskiej i zabiła dwie osoby. To Amerykanie wydali oświadczenie o tym, co się stało w Polsce, a nie my. Pod Bydgoszczą już nawet nie będę wspominał, ile te części leżały w krzakach - komentuje gen. Tomasz Drewniak.