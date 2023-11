Sprawa rakiety wstrząsnęła Polską. Na jaw wychodzą kulisy tajnych narad

15 listopada ubiegłego roku ok. 15.40 w Przewodowie w powiecie hrubieszowskim, ok. 10 kilometrów od granicy z Ukrainą, spadły szczątki rakiety. Po uderzeniu w punkt skupu zboża zginęły dwie osoby: 60-letni pracownik skupu i 60-letni rolnik. Działo się to w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Pierwsze informacje, w tym agencji AP, sugerowały, że zapewne była to rakieta rosyjska.