Eksplozja w Przewodowie. Ukraina blokuje śledztwo

Do zdarzenia doszło 15 listopada 2022 roku. Na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk. W wyniku eksplozji zginęło dwóch obywateli Polski. To 59-letni traktorzysta Bogdan C. i 60-letni kierownik magazynu Bogusław W.