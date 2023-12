Wojsko wróciło z samego rana. Jest nowy komunikat

- Pracownicy mówią, że obiekt znajdował się na wysokości około 200-300 metrów. Było słychać duży szum, taki, że mówili, że aż ciarki przeszły. Dźwięk podobny do odrzutowca. W pierwszej chwili myśleli, że to bezzałogowiec, ale twierdzą, że to był kształt tak jakby rury, tuby w kolorze czarnym, więc raczej rakieta - relacjonował WP właściciel sadu.