Szykują zmiany w głosowaniu. Mają obowiązywać już na wybory prezydenckie

Witczak przyznaje, że takie rozwiązanie wymagałoby poważnego zaangażowania państwa, ale dodaje, że Polacy mają zaufanie do aplikacji bankowych. - Realizują tam duże operacje finansowe. Jeżeli można odpowiednio zabezpieczyć bankowość, to dlaczego nie głosowanie przez internet? Wielu z nas posiada aplikację mObywatel, mamy tam dostęp do najbardziej wrażliwych danych. Mogę sobie wyobrazić, że aplikacja do głosowania byłaby częścią aplikacji mObywatel, ale to musi być decyzja państwowa - mówi poseł.