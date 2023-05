Szkolenia z F16 w Polsce. "To ścieżka do NATO"

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oznajmił, że Polska będzie szkolić ukraińskich żołnierzy z pilotowania myśliwców F16. Polskie wojsko twierdzi, że szkolenia jeszcze się nie rozpoczęły, wiadomo jednak, że będą miały miejsce. - Już nie mówimy czy, tylko kiedy bardzo nowoczesne samoloty znajdą się w dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy. Kiedy on się znajdzie? Tego nie wiemy, ale pewnie nie wcześniej niż w ciągu pół roku - komentował w programie "Newsroom WP" płk rez. Maciej Matysiak, były wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. - Mamy jasną i wyraźną deklarację. Dostawami sprzętu, amunicji oraz centrum serwisowym zajmie się Polska. To ścieżka do Sojuszu. Nie obawiamy się przekazać im sprzętu NATO. Jest deklaracja, że na szczycie NATO w Wilnie może powstać rada NATO-Ukraina, która może być ścieżką wejścia Ukrainy do Sojuszu. Biden powiedział, że przekazanie F16 jest groźne, ale dla Rosji - dodał ekspert Fundacji Stratpoints.