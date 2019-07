Szef warszawskiej PO uderza w PSL. "Chodzi im o własne interesy"

Marcin Kierwiński zapowiedział, że "w perspektywie kilkunastu najbliższych dni" PO zdecyduje, z kim pójdzie do jesiennych wyborów. Wciąż nie wiadomo, czy w koalicji znajdzie się PSL. Szef warszawskiej Platformy zarzuca Ludowcom interesowność i brak ambicji.

- PSL rzeczywiście podjęło taką strategię negocjacyjną, by ugrać jak najwięcej dla siebie. To nic nadzwyczajnego - mnie najbardziej martwi, że PSL nie dąży do wygranej z PiS-em, ale realizacji własnych interesów - powiedział polityk na antenie RMF FM. - Do wyborów idzie się po to, by uzyskać większość w Sejmie. Zachęcamy PSL, by wzięło to pod uwagę - dodał.