Węgry nawet się nie zająknęły. Wydały oświadczenie

Politolog we wpisie na Twitterze omawia oświadczenie szefa węgierskiej dyplomacji. Jak pisze Héjj, w dokumencie napisano, że "sytuacja jest coraz poważniejsza i wojna eskaluje", a także, że "trzeba coś zrobić w celu pokoju, by nie było za późno". W węgierskim oświadczeniu zwrócono także uwagę, że "trzeba dążyć do zawieszenia broni i rozmów pokojowych".