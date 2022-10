Zemsta Moskwy. Bombardują w całej Ukrainie

Szef dyplomacji o "pokojowych rozmowach" z Putinem

Głos ws. ostrzału zabrał też szef ukraińskiej dyplomacji. Dmytro Kułeba podkreślił, że ostrzał to wiadomość do wszystkich, którzy "chcą pokojowych rozmów z Putinem". Nazwał go terrorystów, który tylko dyskutuje z rakietami".