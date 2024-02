Szef BBN przyznaje. "Na stole leżał art. 4. Traktatu NATO"

- Na początek warto poczynić spostrzeżenie, że jest kampania wyborcza w USA i ona przebiega w ogromnych emocjach. U nas też bywa gorąco, ale to nic w porównaniu do kraju, w którym doszło do szturmu na Kapitol, padły strzały i zginęli ludzie - stwierdził Siewiera. - W tej temperaturze debaty każdy z jej uczestników wykorzystuje dostępne mu narzędzia. Jest też sprawa pewnej kultury amerykańskiej, świata, w którym zasada "you pay - you get" ("płacisz - dostajesz" - przyp. red.) to fundament tego społeczeństwa i tej gospodarki. To jest świat, w którym nie ma darmowej opieki zdrowotnej. W wielu stanach nie dostaniesz tabletki na ból głowy, jeśli za nią nie zapłacisz - zauważył. - Więc nie ma takiej możliwości, by wyjaśnić wyborcy, dlaczego imperium tej wielkości musi łożyć na bezpieczeństwo i bronić krajów, którzy tego nie robią - dodał.