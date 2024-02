Trump szokuje. "Zachęcałbym Rosję"

W 2014 roku w związku z aneksją Krymu przez Rosję państwa NATO zgodziły się, by zwiększyć wydatki na obronność do 2 proc. PKB w 2024 roku. Jak wskazuje "The Guardian", w 2022 roku z 31 państw jedynie siedem wypełniało narzucony cel. Zmiany przyspieszyły jednak po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.