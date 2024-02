Rosyjski minister oskarżył Mołdawię o to, że zdecydowała się nie udzielać subsydiów z budżetu państwowego regionom, które sprzeciwiają się jej integracji z UE, takim jak Gagauzja. Porównał to do sytuacji, w której Zachód "odmówił" dania byłemu prezydentowi Ukrainy, Wiktorowi Janukowyczowi, czasu na przeanalizowanie umowy stowarzyszeniowej z UE w 2013 roku. Według Ławrowa, Zachód stawia Mołdawii podobne "ultimatum" dotyczące członkostwa w UE.