Szczepionka na COVID. MEN "zachęci" nauczycieli? Piontkowski: zobaczymy

Szczepionka na COVID podzieliła społeczeństwo, w tym nauczycieli. Jedni chcą skorzystać z prepartu, inni odmawiają szczepienia. - Zobaczymy, jaka to będzie skala zgłoszeń wśród nauczycieli. Może się okazać, że będzie to tak duża grupa, że żadna dodatkowa zachęta nie będzie potrzebna - zaznaczył Dariusz Piontkowski, pytany o "zachętę" dla pedagogów przeciwnych szczepionce na COVID. W programie WP "Newsroom" wiceminister edukacji i nauki podkreślił, że nauczyciele to grupa "dobrze wykształcona, rozumiejąca zasady wychodzenia z epidemii". Jak dodał, nie ma jeszcze oficjalnej informacji o tym, jak będzie przebiegało szczepienie wśród nauczycieli. - Ze względu na dostępność szczepionki nie jest możliwe ich masowe wyszczepienie już teraz w styczniu. Takim szczepieniom będą podlegali tylko najstarsi nauczyciele lub ci z chorobami współistniejącymi - tłumaczył Dariusz Piontkowski.

