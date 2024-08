Szala zwycięstwa przechyla się na korzyść Ukrainy? Jest nowy sondaż

- My nie mamy prawa być zmęczeni tą wojną. Prawo do zmęczenia mają ci, których bombardują codziennie - mówi w mocnych słowach o wojnie w Ukrainie generał Mieczysław Bieniek. W ten sposób odnosi się do najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski, w którym zapytaliśmy, czy "operacja kurska" może doprowadzić do przełomu w wojnie na korzyść Kijowa.