Ukraińcy walczą w obwodzie kurskim. "Nie ma czerwonych linii"

Według niego operacja zmieniła nastawienie Rosjan do wojny. - Są w szoku i nie rozumieją, co się dzieje. Na Kremlu przekonywano, że ich czołgi będą stały pod Kijowem, Warszawą i Lizboną. A to nasze czołgi są dzisiaj w obwodzie kurskim. Propaganda rosyjska wycisza temat i udaje, że nic się nie dzieje. Ale to pułapka psychologiczna. Przeciętni mieszkańcy omawiają to na co dzień i rozumieją, że wojna przyszła do nich. To będzie miało wpływ na zmianę nastrojów w Rosji - mówi doradca Zełenskiego.