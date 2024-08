Ukraina schwytała ponad 200 rosyjskich żołnierzy. Pokazano nagrania

Ani ukraiński, ani rosyjski rząd nie podały, ilu rosyjskich jeńców trafiło do niewoli podczas ofensywy kurskiej. Szef więzienia na północnym wschodzie Ukrainy, w którym przetrzymywani są żołnierze pojmani podczas ofensywy, przekazał korespondentowi, że 320 Rosjan przeszło przez jego placówkę w ciągu poprzednich 10 dni w drodze do innych obozów jenieckich na Ukrainie. - Około 80 procent rosyjskich żołnierzy przetrzymywanych w tym ukraińskim więzieniu to poborowi - powiedział szef więzienia.