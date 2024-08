"Idziemy po was". Były oficer US Navy pewnie o strategii Ukrainy

To, co obserwujemy od 6 sierpnia, bardzo się różni od tego, co widzieliśmy wcześniej. Musimy myśleć o operacji, linii frontu jako całości. Kolejnym dużym sukcesem Ukraińców było po prostu bezpieczeństwo operacyjne tych działań. Dowódcy na poziomie brygady i batalionu zaczęli się o tym dowiadywać dzień przed tym, jak żołnierze mieli być gotowi do natarcia. A potem, oczywiście, nie słyszeliśmy o tym w zachodniej prasie. Tak więc dla mnie, to wielka strategiczna porażka Rosjan.