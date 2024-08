Nowe upokorzenie Kremla. Na zajętym terytorium Ukraina wprowadza własnego komendanta

Dowódca zasłynął tym, że w marcu 2022 r. prezydent Wołodymyr Zełenski mianował go dowódcą Sił Połączonych. Dowodził grupą wojsk we wschodniej Ukrainie. I to prawie wszystko, co można o nim powiedzieć. "Człowiek małomówny, raczej powściągliwy, surowy, otwierający się tylko przed swoimi najbliższymi znajomymi" - opisali komendanta współpracownicy.