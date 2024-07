To zabójstwo wstrząsnęło Ukrainą. Dopadli 18-latka

MSW Ukrainy potwierdziło chwilę później, że zatrzymany z pewnością dokonał zamachu na Irynę Farion. - 139 godzin ciągłej pracy i wreszcie udało się namierzyć podejrzanego. Wiadomo, że jest to 18-letni mieszkaniec Dniepru. Przygotowując się do zbrodni, wynajął we Lwowie co najmniej trzy mieszkania. Materiał dowodowy pozwala twierdzić, że to zatrzymany zastrzelił Irynę Farion - poinformował szef MSW Ihor Kłymenko.