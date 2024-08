Putin miał wyznaczyć datę odbicia obwodu kurskiego. "Dość kompromitacji"

Tymczasem reakcję rosyjskich służb na "operację kurską" opisuje też opozycyjny rosyjski serwis "Iditie lesom" (z jęz. ros. "Idźcie lasem", organizacja zajmuje się pomaganiem w unikaniu służby wojskowej). Według autorów relacji setki rosyjskich poborowych z wiosennego poboru jest wysyłanych do ratowania sytuacji w obwodzie kurskim. Niektórzy mają być zmuszani do podpisywania kontraktów na wstąpienie do armii jako zawodowi żołnierze. Wysłanie na front pod Kurskiem staje się karą nawet za drobne przewinienia przeciwko dyscyplinie.