Strategiczna ruch Kijowa. Decyzja dotknie Rosję i Białoruś

Przypomnijmy, że w grudniu 2019 roku ukraiński przewoźnik kolejowy Ukrzaliznycia zapowiadał położenie "europejskich" torów od polsko-ukraińskiej granicy do Lwowa w 2020 roku. - Chcemy by odcinek ze Lwowa do Krakowa można było pokonać pociągiem w 3 i pół godziny. Dzięki dobudowie toru możliwe będzie też szybkie dotarcie, z wykorzystaniem istniejących linii, pociągami do Pragi i Wiednia – mówił wówczas Jewhen Krawcow, prezes Ukrzaliznyci.