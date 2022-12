Tak USA gotują "rosyjską żabę". Zastawili na Putina pułapkę

Może brzmi to nawinie, ale demokratyczny system, zawierający elementy prawdziwej debaty społecznej i historycznej oraz możliwość odwołania się do opinii publicznej zdecydowanie wygrywają z tym, co prezentuje adwersarz, czyli tępy upór i negowanie rzeczywistości. Porównanie Rosji do żaby, zwierzęcia nieobdarzonego ani wybitną pamięcią, ani inteligencją nie jest wcale nietrafione.