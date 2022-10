Mobilizacja na Białorusi. Tak Łukaszenka spłaca Putinowi kredyt

Białoruski dyktator zapewne modli się, żeby nie doszło do incydentu na granicy z Ukrainą, który zmusiłby go do wciągnięcia kraju w pełnoskalową wojnę. Gdyby zależało mu na tym - a jak to się robi, pokazał choćby w czasie kryzysu uchodźczego na granicy z Polską - to jakiś incydent już by się zdarzył i był pokazywany w białoruskiej TV.