Strajk nauczycieli. Rząd zdystansowany wobec propozycji prezydenta Dudy. "Musiał wykonać jakiś gest"

Rząd odrzuci propozycję Andrzeja Dudy, który postuluje wprowadzenie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli – ustaliła Wirtualna Polska. – Wszyscy byliśmy zaskoczeni tą propozycją, ale rozumiemy gest prezydenta – mówi nam polityk PiS. Duda swoją propozycję konsultował... z rodziną.

"To bardzo interesująca propozycja. Ale nas nie interesuje" – powiedział starszy aspirant "Gebels" do policjanta "Majamiego" w jednym z filmów ze słynnej serii "Pitbull".

Zaskoczenie

Chodzi o takie same koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli, jak w przypadku nauczycieli akademickich i twórców, czyli w wysokości 50 procent. Jak tłumaczył swoją propozycję prezydent, "solidny nauczyciel to twórca". To dlatego głowa państwa liczy na to, że jego pomysł zostanie poważnie rozważony przez rząd.

Konsultacje

Rozmówca z KPRM: – To trochę taki ruch jak z tą propozycją referendum ws. konstytucji. Słyszalna, duża, ale dziś nie do zrobienia.

Pieniądze tu i teraz

– Ona jest bardzo ciekawa, ale problem w tym, że nie będzie skutkowała tu i teraz. Trzeba by zmienić prawo. Z uwagi na zawiłość kwestii prawnych, jest to coś, co będzie rozpatrywane przy zmianie systemu wynagrodzeń nauczycieli. To kwestie podatkowe, a one działają ze skutkiem nie wstecz, tylko do przodu – przyznał w TVN24 minister Andrzej Dera.