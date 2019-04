Beata Szydło dla WP: Cały czas mamy nadzieję na porozumienie

– Żadna ze stron nie chce, by doszło do protestu. Dziś stanowisko związków zawodowych, mam wrażenie, jest bardziej koncyliacyjne, niż jeszcze kilka dni temu – mówi Wirtualnej Polsce o negocjacjach ze związkami nauczycielskimi i planowanym strajku w oświacie szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło.

Wicepremier Beata Szydło (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Michał Wróblewski: Pani premier, jak wygląda sytuacja negocjacyjna ze związkami nauczycielskimi?

Beata Szydło: Jest progres, zmieniło się nastawienie przedstawicieli związków nauczycielskich. Solidarność zaakceptowała nowe propozycje ze strony rządu i jest gotowa podpisać porozumienie. ZNP i FZZ nieco ustąpiły, jeśli chodzi o 1000 zł podwyżki – a to jest zaporowa kwota, która pojawiała się w negocjacjach. Nie do przyjęcia ze względu na jej wysokość, jej skalę dla całego budżetu. Dzisiaj ZNP i FZZ obniżyły nieco oczekiwania, niemniej jednak cały czas rozmawiamy. Kolejna tura rozmów przed nami.

Te rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze?

Zaskoczyła mnie pozytywnie postawa związków zawodowych. Spodziewałam się, że będzie większy opór, że to będzie trudniejsza rozmowa. Oczywiście, te rozmowy nie są łatwe, merytorycznie, bo nasze stanowiska są bardzo rożne. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście żadna ze stron nie chce, by doszło do protestu. Dziś stanowisko związków zawodowych, mam wrażenie, jest bardziej koncyliacyjne, niż jeszcze kilka dni temu. Więc nadzieja cały czas istnieje. Póki spotykamy się, rozmawiamy przy wspólnym stole, jest nadzieja, że uda się porozumienie zawrzeć.

Dobrze się pani czuje znów na pierwszej linii frontu?

Lubię być fighterem. A czy jestem "na pierwszej linii frontu"? Jestem w zespole negocjacyjnym, na prośbę pana premiera włączyłam się w rozmowy ze związkami – z racji funkcji, którą pełnię w rządzie, jestem szefem naszej grupy.

Duża odpowiedzialność?

Tak, czuję tę odpowiedzialność. Dziś stoimy przed wizją protestów w czasie egzaminów uczniów. To jest bardzo poważna sprawa. A najważniejsze przecież jest to, by uczniowie mogli te egzaminy spokojnie napisać. Każdy ma prawo protestować, nauczyciele również. Wiadomo, że zarobki nauczycieli są bardzo niesatysfakcjonujące dla tej grupy zawodowej i że trzeba je podnieść. Ale musimy się poruszać w określonych ramach budżetowych. Proszę też pamiętać, że my wciąż jesteśmy w sytuacji konsekwentnej realizacji tych podwyżek.

Dla Sławomira Broniarza to wciąż za mało. Jak wyglądają rozmowy z prezesem ZNP?

Prezes Broniarz próbuje czasem wprowadzać do dyskusji akcenty polityczne. Myślę, że związki rozumieją, że ostra retoryka w negocjacjach nie pomaga. Prezes Broniarz wielokrotnie wcześniej udowadniał, że jest politykiem z krwi i kości. Zaangażowanym m.in. w protesty antyrządowe, w protesty KOD-u. Wpisuje się siłą rzeczy w działalność polityczną.

PS. Wicepremier Beata Szydło poprosiła stronę związkową, by ta rozważyła zawieszenie strajku na czas egzaminów. Związki poprosiły o czas do środy do godz. 13., tak, by obie strony mogły rozważyć wszystkie propozycje.

