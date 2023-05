Starożytne odkrycie w Kluczkowicach. Zagadka wielkiego znaleziska rozwiązana

Wyjaśniło się pochodzenie przedmiotów znalezionych w 2022 r. na terenie Kluczkowic na Lubelszczyźnie. Po szczegółowych badaniach przy współpracy z Muzeum Narodowym w Lublinie i naukowcami z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ustalono, że odkryto posążek Ozyrysa z I tysiąclecia p.n.e. i popiersie Bachusa z I wieku n.e. Figurki ze starożytnego Egiptu i Rzymu są oryginalne i przed II wojną światowej należały do kolekcji rodziny z pałacu Kleniewskich - ziemiańskiej rodziny z Lubelszczyzny, która siedzibę miała właśnie w Kluczkowicach. Dr Łukasz Miechowicz z SOZ Powiatu Opolskiego ustalił, że figurka Ozyrysa została zapewne zakupiona przez Marię Kleniewską podczas jej pobytu w Egipcie w 1904 r. Brązowe popiersie rzymskiego boga Bachusa zostało odkryte ok. 1906 r. przez ks. Antoniego Chotyńskiego, kapelana rodziny Kleniewskich w ówczesnym Dratowie (obecnie Zagłoba/Wrzelów). Do tego od jednego z mieszkańców Kluczkowic pozyskano fragment broni białej, prawdopodobnie szpady z ok. XIX wieku również należącej do zbiorów historycznych Kleniewskich.