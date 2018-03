Srebrny bantustan Prawa i Sprawiedliwości. Powinni się wytłumaczyć z interesów tej spółki

PiS i nieuczciwa warszawska reprywatyzacja? Pytań w tej sprawie jest coraz więcej. Nie musielibyśmy ich stawiać, gdyby nie Srebrna - kontrolowana przez ludzi PiS spółka. Rządzący powinni być jak żona Cezara, a nie są.

Politycy PiS i nielegalna reprywatyzacja w Warszawie ? Coraz więcej pytań pojawia się wokół Macieja Wąsika, zastępcy koordynatora służb Mariusza Kamińskiego , oraz Ernesta Bejdy, obecnie szefa CBA . Jakub R., aresztowany w związku z reprywatyzacją były urzędnik stołecznego ratusza, oraz jego brat Marcin Rudnicki otwarcie przyznają się do znajomości z min. Wąsikiem. Ten pierwszy opowiada też "Gazecie Wyborczej", że "Wąsik z kolegami planował 'wejście w biznes reprywatyzacyjny'". Do tego funkcjonariusz CBA, który chciał badać wątek, stracił pracę.

Tych podejrzeń, pytań i oskarżeń by nie było, gdyby nie spółka Srebrna. Słyszał o niej każdy, kto choć trochę interesuje się krajową polityką. To jedna z najbardziej tajemniczych firm, choć powinna być poza podejrzeniami jak żona Cezara. Bo spółkę tę kontrolują ludzie rządzący dzisiaj naszym krajem. O spółce zrobiło się niedawno głośno po tym, jak Krzysztof Brejza z PO ujawnił dokumenty pokazujące, że warte 12 mln zł udziały w spółce reprezentowała na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy słynna "pani Basia", czyli Barbara Skrzypek - dyrektor biura prezydialnego PiS i sekretarka Jarosława Kaczyńskiego .

Bliskie zaplecze

I o ile Cieślikowski czy Lipiński jako politycy muszą składać oświadczenia majątkowe, które dają chociaż namiastkę kontroli, to w Srebrnej i Instytucie Lecha Kaczyńskiego sporo jest ludzi, którzy są poza jakąkolwiek kontrolą. To osoby z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, niejednokrotnie mający znacznie większy wpływ na nieformalnego przywódcę polskiej polityki niż konstytucyjni ministrowie.

Zaufanie to za mało

- Mam pełne zaufanie do pana ministra Kamińskiego i do ministra Wąsika. Jest próba bardzo nieuczciwego wplątania ministrów w temat, z którym nie mają nic wspólnego - mówił pytany o sprawę premier Mateusz Morawiecki. Jednak potencjalny konflikt interesów między działalnością biznesowo-deweloperską PiS (przez spółkę Srebrna) a działalnością polityczną to zbyt duża sprawa, by wierzyć na słowo. Dlatego PiS powinno otworzyć księgi i pokazać, że są czyści jak łza. W tej chwili sytuacja wokół Srebrnej bardziej przypomina bantustan, niż cywilizowany demokratyczny kraj w Europie.