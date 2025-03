Sprawa Ewy Tylman to klęska prokuratury? Adwokat mówi wprost

- W sprawie Ewy Tylman, która zaginęła w listopadzie 2015 r., prokuratura powinna zrozumieć, że nie ma drogi na skróty. Uparte dążenie do przypisania winy kończy się klęską - powiedział adw. dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z PAP.

We wtorek Sąd Okręgowy w Poznaniu po raz trzeci - jako sąd I instancji - wydał wyrok uniewinniający Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman .

- Nie jest jasne, czy w ogóle dobrze wytypowano sprawcę, nie wiadomo co się dokładnie wydarzyło, więc ta sprawa będzie przykuwała zainteresowanie i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że to zainteresowanie jest - powiedział.

W opinii eksperta proces w sprawie Ewy Tylman to przykład sprawy, która "została w sposób bardzo zły poprowadzona".

- To nie oznacza, że mamy do czynienia z winnym na sali sądowej, któremu winy nie udowodniono. Tylko mamy do czynienia po prostu ze źle przygotowaną sprawą, na skutek czego oskarżony musi znosić teraz wielokrotny proces sądowy, bo sądy po prostu próbują w jakiś sposób tę zagadkę, którą przedstawiła prokuratura, rozwikłać - ocenił ekspert.