Zagadka śmierci Ewy Tylman mogła być dawno wyjaśniona

Efektem jest akt oskarżenia o zabójstwo z zamiarem ewentualnym złożony w sądzie w 2016 r. Prokuratura żąda dla Adama Z. 15 lat pozbawienia wolności. Trikiem prawnym usiłuje przemycić do procesu karnego jego rzekome przyznanie się do winy w obecności trzech kryminalnych. Sąd tego jednak nie kupuje. Nie przekonują go esemesy, które Adam Z. słał do znajomej (np. "A jak coś jej zrobiłem?"), nie odnajduje innych dowodów, że Ewa Tylman została zamordowana ani tym bardziej, że zrobił to Adam Z. Obaliły to eksperymenty: przygotowani do akcji pozoranci nie zdołali zaciągnąć manekina o wadze Ewy Tylman od podnóża skarpy do rzeki w mniej niż siedem minut, a Adamowi Z. musiałoby wystarczyć poniżej pięciu, choć był od nich szczuplejszy, pijany i improwizował w stresie. Nie pasowały do tej wersji opinie biegłych. Na zwłokach nie znaleźli obrażeń, które wskazywałyby na udział w śmierci "osób trzecich", a w nerkach odkryli okrzemki – glony, które "wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że w chwili wpadnięcia do wody osoba żyła". Skutek: sąd oskarżonego uniewinnia najpierw w kwietniu 2019 r., a po apelacji, w maju 2022 r.