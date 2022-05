Śmierć Ewy Tylman. Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie

Tajemnica pięciu minut

O godz. 2.15 Tylman i Adam Z. wyszli z lokalu. Droczyli się. Potknęli się i upadli na chodnik, z którego początkowo nie mogli się podnieść. Przez następną godzinę szli w kierunku mostu św. Rocha oddalonego o kilka minut spaceru od Starego Rynku. Co jakiś czas się zatrzymywali, tracili równowagę i opierali o sklepową witrynę. Kobiecie wypadł z rąk telefon. Podniósł go Adam Z. Koleżanka poprosiła go wtedy, by zadzwonił do jej chłopaka. Podała mu numer, jednak mężczyzna pomylił cyfry – dodzwonił się do przypadkowej osoby. Rozmówca zapamiętał, że Adam Z. mówił nakazującym i agresywnym tonem.