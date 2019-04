Śmierć Ewy Tylman. Przesądził eksperyment "5 minut". Obrona go podważa

Ile "trwa" pięć minut, na które Adam Z. zniknął z monitoringu? Jego obrońca uważa, że znacznie dłużej. Adwokaci i prokuratura, że krócej. Jednym z głównych dowodów, który przekonał sąd o niewinności mężczyzny w sprawie śmierci Ewy Tylman, był eksperyment "5 minut".

- Adam Z. nie miał czasu ani sposobności, by w czasie 5 minut i 8 sekund dokonać zabójstwa Ewy Tylman w sposób opisany w akcie oskarżenia . Wyklucza to wersję zdarzeń podawaną przez policjantów, którzy zeznawali przed sądem w charakterze świadka – podkreśliła w uzasadnieniu wyroku sędzia Magdalena Grzybek.

5 minut i 8 osiem to czas na jaki Adam Z. znika z monitoringu. Wcześniej nagrania pokazują, że idzie z Ewą Tylman ulicami Poznania. Gdy kamery znów go "widzą", jest już sam. W ciągu tych kilku minut – według oskarżającej mężczyznę prokuratury – miało dojść do zbrodni.

Nierealny scenariusz

Policjanci, którzy przesłuchiwali Adama Z. po raz pierwszy zeznali, że mężczyzna przyznał się wówczas do winy. Miał powiedzieć, że pokłócił się z Ewą i zepchnął ją ze skarpy przy moście Rocha. Zszedł na dół i nieprzytomną zaciągnął na brzeg Warty i wepchnął ciało do rzeki. - W swych zeznaniach funkcjonariusze policji, opisując rozmowę z Adamem Z., podali szczegóły, które znać mógł tylko sprawca tego przestępstwa – mówi prok. Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

By sprawdzić, czy ten scenariusz jest realny, przeprowadzono eksperyment procesowy. Uczestniczyli w nim pozoranci, a Adam Z. przyglądał się wszystkiemu, stojąc z boku. Mężczyzna zepchnął manekina odpowiadającego wagą Ewie Tylman ze skarpy, a następnie ciągnął go kilkadziesiąt metrów do brzegu rzeki, a potem uciekał. Sytuację powtórzono trzy razy, zmieniając szybkość poruszania się mężczyzny. Śledczy badali czas. Za każdym razem pozorantowi zajmowało to więcej czasu niż 5 minut i osiem sekund. To był jeden z głównych dowodów, jakie – według sądu – potwierdzają niewinność Adama Z.