Wyrok ws. zabójstwa Ewy Tylman

Poznański sąd wydał wyrok ws. tajemniczej śmierci 26-letniej Ewy Tylman. Adam Z. oskarżony o zabójstwo kobiety został uniewinniony.

Adam Z. był oskarżony o zabójstwo z tzw. zamiarem ewentualnym. Oznacza to sytuację, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to.

Ojciec Ewy Tylman po ogłoszeniu wyroku nie wytrzymał i zaczął krzyczeć do Adama Z., jak może milczeć, gdy on stracił córkę. Sąd ostatecznie poprosił mężczyznę o opuszczenie sali.

Sędzia w uzasadnieniu wyroku powiedziała, że nie udało się jednoznacznie ustalić, co stało się nad rzeką. Dodatkowo Adam Z. zniknął z kamer monitoringu na zaledwie 5 minut i to za mało czasu, by dopuścił się zbrodni.