Śpiewający minister atrakcją festynu. "Jadę dla radości ludzi"

- W ostatnich miesiącach występuję bardzo często. Śpiewałem w bardzo różnych miejscach. Występuję tam, gdzie mnie zaproszą. Daje to dużo radości ludziom, więc nie widzę w tym problemu. Miałem zaproszenie na koncerty do Irlandii od mniejszości polskiej, ale nie mogłem go przyjąć. Zaproszono mnie kiedyś na duży koncert do Manchesteru. Śpiewałem w hospicjum. Śpiewałem w różnych miejscach na Śląsku, również na Podkarpaciu - powiedział Michał Wójcik.