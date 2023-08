Kowalski przerwał spotkanie Brejzy. Usłyszał niewygodne pytania

Wiceminister rolnictwa w swoich mediach społecznościowych opublikował tylko 30 sekundowe nagranie z całego zajścia. - Szanowni Państwo, gdybyście widzieli jak on się boi. On ma strach w oczach. Platforma Obywatelska ma strach w oczach. Jak on się boi, to widać. Szczery strach. Platforma, Grodzki, Gawłowski - jak oni się boją - powiedział zwracając się do kamery trzymanej przez swojego współpracownika.