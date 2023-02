Inwigilacja Brejzy Pegasusem. "Strzelanie z armaty do wróbla"

- Czy art. 231 Kk jest tak poważnym przestępstwem, by zastosować tak drastyczną formę inwigilacji jak Pegasus? Jak wynika z treści dokumentów, to Brejza nie był ani członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, ani terrorystą, więc to jest po prostu strzelanie z armaty do wróbla - stwierdziła prokurator Marzena Kowalska, w latach 2010 - 2016 zastępczyni prokuratora generalnego, obecnie działająca w stowarzyszeniu prokuratorów Lex Super Omnia.