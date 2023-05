Rząd chce zacierać ślady po Pegasusie? "Chodzi o coś zupełnie innego"

Nasz rozmówca wyklucza, że przygotowywane przepisy mają dotyczyć zacierania śladów użycia Pegasusa. - Po co administracja publiczna miałaby sobie blokować drogę do kupienia tego oprogramowania? Poza tym, jeśli będzie chciała, to i tak kupi do niego dostęp. Chodzi o coś zupełnie innego. Technologia 5G jest w Europie łakomym kąskiem, bo dopiero na kontynencie się rozkręca. Ktoś, kto wejdzie do poszczególnych krajów, zmonopolizuje rynek na lata.