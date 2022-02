Spięcie podczas debaty w PE o Pegasusie. Brudzińskiemu odebrano głos

We wtorek ten temat wrócił na forum Parlamentu Europejskiego. Odbyła się wokół niego krótka, około 40-minutowa, debata. Wystąpienia europosłów - jak Juana Fernando Lopeza Aguilara z grupy socjalistów czy Sophii in 't Veld z grupy Renew Europe - pełne były troski o naruszanie praw obywatelskich i prawa do prywatności przez używanie systemów typu Pegasus. Mówili oni o konieczności wprowadzenia europejskich rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby właściwą kontrolę nad wykorzystaniem tego typu programów szpiegujących. Po nich na mównicę wstąpił europoseł Joachim Brudziński z PiS i wypowiedział się w zgoła innym duchu.