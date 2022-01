Brudziński o zarzutach opozycji. "Popaprańcy przegrali wybory, bo zasłużyli"

"Mądrość etapu"

Prowadzący przywołał również słowa Włodzimierza Czarzastego, który powołując się na własne doświadczenie, nazwał ewentualną komisję śledczą ws. Pegasusa "bronią atomową", mogącą doprowadzić do upadku rządu PiS. - Takich broni atomowych, które nas miały zmieść, od 2015 roku to my mieliśmy już kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset. Co jakiś czas słyszymy, że rząd upada, że to już koniec PiS - stwierdził Brudziński.