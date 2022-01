Będzie pozew? Gmyz reaguje na wypowiedzi Brejzów

W rozmowie z serwisem Press.pl Cezary Gmyz stwierdził, że zarzuty są bezpodstawne. - Brejzowie opowiadają o tym, że miałem dostęp do nielegalnych informacji już od jakiegoś czasu. Mówili o tym w wywiadzie do "Newsweeka" i "Wyborczej" - powiedział. - Twierdzenie, że pozyskałem informacje z Pegasusa jest śmieszne. Do tej sprawy nie trzeba było pozyskiwać żadnych informacji z Pegasusa - dodał.