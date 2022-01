Będzie komisja ws. podsłuchów? KO ma poprzeć wniosek Kukiz'15

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował, że jego ugrupowanie ma gotowy wniosek w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów. Aby wnieść taki projekt do Sejmu, należy zebrać podpisy co najmniej 46 posłów. Lider Kukiz'15 wysłał więc dokument do wszystkich klubów i kół wraz z prośbą o poparcie inicjatywy.