Pośrednik przy zakupie Pegasusa z milionami z rządowych zleceń. Zaskakujące ustalenia posłów KO

- Rodzi się pytanie co łączy kierownictwo PiS-u z byłymi agentami Służby Bezpieczeństwa? Wydaje się, że ta sprawa musi być wyjaśniona, nie tylko zakup Pegasusa, ale też to, co ta spółka robi w instytucjach rządowych. Wiemy, że te 25 mln na Pegasusa i 8 mln narzutu dla pośrednika, to nie jest wszystko co wydano na Pegasusa. Możemy stawiać pytanie czy dalsze pieniądze nie szły na serwis programu oraz kto rekomendował tę firmę w tych wszystkich instytucjach - mówił Dariusz Joński.