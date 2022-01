Polski Ład do naprawy. Wiemy, na czym zależy parze prezydenckiej

Polski Ład. Zderzenie z rzeczywistością

Do błędów we wprowadzaniu Polskiego Ładu przyznają się kluczowi politycy obozu władzy. Szczerze na ten temat mówi choćby wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Może za dużo zmian na raz. Zmiany okazały się zbyt skomplikowane. Mamy informacje od wielu osób, że nie są w stanie w ogóle się w tych zmianach zorientować. To dotyczy także przedsiębiorców różnego szczebla. Księgowi siedzą od wielu dni nad tym, żeby te zmiany przeczytać, zrozumieć, a następnie wprowadzić w życie. Były też pomyłki i luki, nieprecyzyjne określenia, które narobiły wiele szkód. Mam nadzieję, że to uda się naprawić - powiedział Terlecki w wywiadzie dla "Polska Times".