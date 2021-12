Prezydenckie weto ws. "lex TVN". Jest oświadczenie stacji

Czy jednak wkrótce "lex TVN" może powrócić w nieco innym kształcie? - Chyba przez jakiś czas już nie, bo prezydent wyraźnie wskazał, że potrzebna jest bardzo silna większość dla poparcia takiego rozwiązania. To wydaje się nie do osiągnięcia. A wskazane naruszenia nakazują z wątpliwością patrzeć na taki rozwój wydarzeń, ale oczywiście nie zamyka to takiej możliwości w bardziej odległej przyszłości - ocenił prof. Kowalski.