Weto prezydenta ws. "lex TVN". Medioznawca o tym, co teraz może zrobić PiS

Ekspert zauważył też, że Andrzej Duda wskazał ograniczenia wynikające z przekazania sprawy "lex TVN" do Trybunału Konstytucyjnego. -Trybunał, rozpatrując ustawę w trybie prewencyjnym - jak to określił prezydent - może zająć się wyłącznie aspektami konstytucyjnymi, a tym samym nie odnieść się do zapisów traktatowych, co jego zdaniem w takim przypadku nie rozwiązywałoby sporu - wskazał medioznawca.