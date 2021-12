Zdecydowana reakcja Tuska na weto Dudy

- Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją - oznajmił Andrzej Duda na specjalnie zwołanej konferencji. Oznacza to, że projekt przepadł, bo koalicja rządząca nie ma głosów, by odrzucić weto (potrzeba do tego 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów).