Komisja ds. Pegasusa. Wyjaśnienia składa Krzysztof Brejza

400 materiałów w TVP na temat Brejzy

Na komisji pojawił się także wątek manipulowania informacjami przez TVP. - Skala wypalania mnie w kampanii. Niszczenia mnie i rodziny. Skala ataku na ojca, atakowana była moja mama, żona jest ogromna. W czasie kampanii było to 400 materiałów i ekwiwalent reklamowy telewizji rządowej zaangażowanej w te operację to 13 mln złotych. Gdybym chciał przywrócić dobre imię musiałbym wyłożyć 13 mln zł. na kampanię reklamową do tej kampanii nienawiści prowadzonej przez TVP - wskazał senator. Na komisji odtworzono kilka materiałów z "Wiadomości" TVP szkalujących senatora Koalicji Obywatelskiej w których wykorzystano materiały wykradzione za pomocą Pegasusa. - Sięgnięto po smsy sprzed pięciu lat i wiadomości kierowane do różnych osób, w różnym czasie i różnym kontekście. Spreparowano je do jednej postaci, maila - wskazał Brejza. W materiale "Wiadomości" TVP znalazła się także treść, której Brejza nie znalazł na telefonie.