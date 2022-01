Banaś zapowiada przesłuchanie Kaczyńskiego w NIK. Jest odpowiedź z PiS

Polityk PiS odsyła kontrolerów NIK do Citizen Lab, kanadyjskiego ośrodka badawczego, który potwierdził stosowanie Pegasusa wobec Krzysztofa Brejzy, Ewy Wrzosek i Romana Giertycha. - Jeżeli nie znamy zakresu kontroli, to mamy do czynienia z kontrolą na zamówienie polityczne, związaną z ujawnieniem przez jakąś firmę kanadyjską, że telefon m.in. Brejzy był hakowany. Sądzę, że kontrolerzy powinni najpierw nawiązać kontakt z firmą kanadyjską, żeby im powiedziała, co dokładnie się stało, jak doszła do swoich ustaleń i jak to udokumentowała.